По его словам, когда началось наступление и подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) стали отходить, украинское командование, зная о расположении своих солдат, отдало приказ нанести по этому району миномётный удар.
«Они своим миномётом клали в этот сектор, зная, что там находятся свои же солдаты. Они били по своим», — уточнил военнослужащий.
Напомним, что Бересток непосредственно примыкает к южной окраине Константиновки и имеет важное тактическое значение. Контроль над этим населённым пунктом позволяет российским подразделениям оказывать давление на южную часть Константиновки, нарушать логистику противника и создавать условия для дальнейшего продвижения.
Ранее Life.ru писал, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) превратили посёлок Бересток в оборонительный укрепрайон, чтобы не допустить продвижения российских войск к Константиновке. Как отмечает офицер управления 10-го танкового полка «Южной» группировки войск с позывным Медведь, несмотря на небольшие размеры посёлка, рубеж имеет стратегическое значение и требует серьёзного преодоления.
