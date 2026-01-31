Ричмонд
Заочное дело кинокритика Долина* поступило в суд

РИА Новости: заочное дело кинокритика Долина поступило в суд в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Заочное уголовное дело кинокритика Антона Долина*, обвиняемого в уклонении от обязанностей иноагента, поступило в Савеловский суд Москвы, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Дело зарегистрировано 29 января. Дата заседания не назначена.

По данным следствия, Долин* был дважды за год привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако продолжил распространение в соцсети материалов без соответствующих указаний.

Кинокритик обвиняется по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

В отношении Долина* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

* Признан иностранным агентом в России.