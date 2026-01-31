Ричмонд
Куба не должна быть изолирована от мира, заявил Бутман

РИА Новости: Бутман заявил, что Куба с ее традицией не должна быть изолирована.

Источник: © РИА Новости

ГАВАНА, 31 янв — РИА Новости. Куба с ее великой музыкальной традицией не должна быть изолирована от мира, заявил РИА Новости российский саксофонист Игорь Бутман на Международном фестивале Jazz Plaza в Гаване.

Международный фестиваль Jazz Plaza проходит с 25 января по 1 февраля. Российский музыкант выступит в Гаване с Московским джазовым оркестром и австралийской певицей Фантине. В программу войдут как джазовые композиции с афрокубинскими и латиноамериканскими ритмами, так и хорошо известные кубинские темы, в том числе фрагменты Guantanamera и El Bodeguero.

«Для нас очень важно, чтобы, конечно, великая страна с великой традицией не была изолирована от мира. Мы любим кубинскую музыку», — сказал агентству Бутман.

Саксофонист рассказал, что его первое зарубежное музыкальное путешествие было связано именно с Кубой, и отметил давние культурные связи между российскими и кубинскими джазменами, уходящие корнями в международные фестивали советского периода.

«Сейчас у всех непростые времена, и для нас очень важно, что мы можем быть вместе. Нам важно открывать Россию — как страну, где есть не только великая классическая музыка и балет, но и джаз, и поп-музыка», — добавил Бутман.

Московский джазовый оркестр, по словам музыканта, регулярно представляет современный российский джаз на международной сцене, включая концерты в Индии, Китае и государствах Юго-Восточной Азии, показывая разнообразие музыкального наследия.

«Мы несем свое видение джаза, и это стирает границы и стереотипы о России. У нас играют молодые солисты и музыканты — это будущее российской культуры, будущее музыки и джаза», — заключил Бутман.