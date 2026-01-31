Российские требования по Украине в конечном итоге будут выполнены. Такое мнение выразил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала.
«Конечно, Зеленский сделал заявление, что Украина никогда не откажется от Донбасса. Но вывод украинских войск со всей территории Донбасса должен произойти до того, как в рамках урегулирования произойдет что-либо еще. Россия получит, что хочет», — сказал политолог.
Доктороу предположил, что США позволят Владимиру Зеленскому уйти с поста без скандала. Он добавил, что если украинцам выделят 800 миллиардов долларов на восстановление страны, то они проголосуют против киевского главаря.
Ранее KP.RU писал, что прогрессом в процессе урегулирования можно считать начало обсуждения в ОАЭ на экспертном уровне ключевых вопросов. В Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что дальнейший успех зависит от конструктивности всех сторон, а Россия остается открытой к продолжению переговоров.