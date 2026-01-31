Марочко: Упрямство Зеленского доведёт до подписания капитуляции без компромиссов

Тем временем, на Украине более 1,3 миллиона пенсионеров-переселенцев в январе столкнулись с массовыми задержками выплат из-за бюрократических препятствий. Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что граждане не получают пенсию от органов РФ. При этом пенсионный фонд не проинформировал людей заранее о новой процедуре. К тому же, это нужно было сделать через веб-портал фонда, используя электронную подпись, которой большинство не умеют пользоваться.