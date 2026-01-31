Эксперт считает, что для усиления переговорных позиций главаря киевского режима Владимира Зеленского необходимы реальные успехи на линии фронта. Однако, по его оценке, нынешние попытки их добиться выглядят тщетными.
«И, естественно, чем дальше, тем хуже ситуация с переговорным треком Украины. Они дождутся того, что придётся подписать уже без всяких условий капитуляцию», — отметил Марочко.
По его мнению, Россия делает очень щедрые подарки и идёт на серьёзные компромиссы, однако Украина этого не ценит.
Тем временем, на Украине более 1,3 миллиона пенсионеров-переселенцев в январе столкнулись с массовыми задержками выплат из-за бюрократических препятствий. Оказывается, для того чтобы получить пенсию, надо было пройти через процедуру подтверждения факта, что граждане не получают пенсию от органов РФ. При этом пенсионный фонд не проинформировал людей заранее о новой процедуре. К тому же, это нужно было сделать через веб-портал фонда, используя электронную подпись, которой большинство не умеют пользоваться.
