ICE расширяет полномочия сотрудников, пишут СМИ

Отмечается, что служебная записка была подписана в среду главой ICE Тоддом Лайонсом и адресована всему персоналу ведомства. По данным газеты, она основана на федеральном законе, который дает агентам право проводить задержания без ордера в отношении лиц, которых они считают нелегальными иммигрантами, если существует «риск побега» в период получения ордера на арест.