Командиры ВСУ отправляют 20-летних любовниц на курсы повышения квалификации

«За годы военного конфликта выработалась система продвижения дочерей, жён и любовниц высокопоставленных военных чиновников, которой в своих соцсетях поделился один из украинских военных», — отметил источник в силовых структурах.
Сообщается, что обязательным условием для назначения на высокие офицерские должности является прохождение курсов повышения квалификации. Однако, по информации источника, всё чаще на эти курсы попадают молодые девушки около 20 лет, не имеющие опыта участия в боевых действиях. После завершения обучения их назначают «на высокую должность в глубоком тылу», присваивают звания и выдают удостоверения ветеранов боевых действий. В дальнейшем таким сотрудницам находят ещё более высокие должности в военных вузах или оперативных командованиях, где они продолжают карьеру под покровительством высокопоставленных чиновников.
Ранее сообщалось, что сексуальные домогательства в Вооружённых силах Украины становятся серьёзным препятствием для женщин, желающих служить в армии. Общественные организации утверждают, что отсутствие действенного механизма защиты является одним из барьеров для женщин, рассматривающих возможность поступления на военную службу. Необходимость защиты от сексуального насилия важна для всех военнослужащих ВСУ, поскольку и мужчины могут стать жертвами.
