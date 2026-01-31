Сообщается, что обязательным условием для назначения на высокие офицерские должности является прохождение курсов повышения квалификации. Однако, по информации источника, всё чаще на эти курсы попадают молодые девушки около 20 лет, не имеющие опыта участия в боевых действиях. После завершения обучения их назначают «на высокую должность в глубоком тылу», присваивают звания и выдают удостоверения ветеранов боевых действий. В дальнейшем таким сотрудницам находят ещё более высокие должности в военных вузах или оперативных командованиях, где они продолжают карьеру под покровительством высокопоставленных чиновников.