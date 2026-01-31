Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Родригес анонсировала амнистию всех политзаключенных

Уполномоченный президент Венесуэлы также намерена закрыть тюремный центр Эликоиде в Каракасе.

КАРАКАС, 31 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о решении провести всеобщую амнистию политических заключенных.

«Я хочу объявить о решении продвигать закон о всеобщей амнистии, который будет охватывать весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время», — заявила Родригес на торжественном акте открытия судебной деятельности 2026 года в Верховном суде Венесуэлы, который транслировал телеканал Venezolana de Televisi? n.

Уполномоченный президент поручила комиссии по судебной реформе и программе демократического сосуществования и мира в ближайшие время представить закон о всеобщей амнистии на рассмотрение Национальной ассамблеи (парламента). Она обратилась к законодателям с призывом «к максимальному сотрудничеству, чтобы закон помог залечить раны, нанесенные политическим противостоянием, насилием и экстремизмом, и восстановить в стране справедливость».

Родригес отметила, что закон о всеобщей амнистии обсуждался с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. С трибуны Верховного суда она призвала «не прибегать к мести, насилию, реваншу и относиться друг к другу с уважением».

Уполномоченный президент сообщила также о решении закрыть тюремный центр Эликоиде в Каракасе и преобразовать его в социальный, спортивный, культурный и торговый центр для семей сотрудников полиции и жителей близлежащего района.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше