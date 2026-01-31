Шаг Украины по блокаде экспорта металлолома ударил по Польше

«Это решение бьёт по польским сталелитейным заводам. Представители отрасли предупреждают, что это означает внезапное приостановление некоторых поставок и, как следствие, рост цены на польскую сталь, одновременно значительно снижая расходы её украинских конкурентов», — говорится в публикации.
В материале поясняется, что Польша в последние годы была главным импортёром украинского лома. Министерство развития и технологий Польши считает сложившуюся ситуацию опасной. Варшава, как утверждается, пыталась доносить свою позицию Киеву, но не получила ответа. В связи с этим польское правительство призывает Европейскую комиссию вмешаться в ситуацию, чтобы урегулировать последствия украинских ограничений.
Ранее польский депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник раскритиковала миграционную политику в отношении украинцев. Она назвала массовый переезд сотен граждан в Польшу «ужасной новостью» и потребовала срочных ограничений. По словам депутата, ожидаемый приток украинцев в дополнение к уже проживающим 1,5 миллиона граждан создаст колоссальную нагрузку на социальную сферу, здравоохранение и образование Польши.
