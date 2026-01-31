Шаг Украины по блокаде экспорта металлолома ударил по Польше

В материале поясняется, что Польша в последние годы была главным импортёром украинского лома. Министерство развития и технологий Польши считает сложившуюся ситуацию опасной. Варшава, как утверждается, пыталась доносить свою позицию Киеву, но не получила ответа. В связи с этим польское правительство призывает Европейскую комиссию вмешаться в ситуацию, чтобы урегулировать последствия украинских ограничений.