СК будет допрашивать жителей поселка, где пропали Усольцевы

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября отметило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Активные поиски завершились 12 октября, перейдя в режим точечных задач: теперь ими занимаются профессионалы и аттестованные спасатели.