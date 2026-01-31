Ричмонд
Конгресс США призвал Трампа работать с Россией над ДСНВ

В Конгрессе США обратились к американскому президенту Дональду Трампу с призывом начать работу с Россией по поводу истекающего договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. По мнению сенаторов и конгрессменов, миру необходимо ядерное разоружение.

Источник: Life.ru

«Я призываю президента Трампа работать с Россией над заменой Договора о стратегических наступательных вооружениях и вести переговоры с Китаем по контролю над вооружениями», — сказал сенатор Эдвард Марки. Он также представил документ, направленный на возвращение США к международным механизмам регулирования.

Согласно сенатору Джин Сахин от демократов, истечение срока ДСНВ ликвидирует последнее формальное ограничение на российский ядерный потенциал. Без контроля стратегическая ситуация может сместиться в пользу Москвы и Пекина.

В Палате представителей также были озвучены подобные тезисы. Конгрессмен от Массачучетса и демократ Джим Макговерн отметил, что США должны взять на себя инициативу в глобальном ограничении испытаний, производства и развёртывания ядерного оружия.

А ранее американское издание заявило, что окружение американского президента может быть против заключения нового договора о стратегических вооружениях с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. The American Conservative указывает на значительные преимущества для США от сохранения ядерного равновесия с Россией. Этот шаг может принести Вашингтону существенную выгоду как в сфере безопасности, так и в экономическом плане.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

