«Я призываю президента Трампа работать с Россией над заменой Договора о стратегических наступательных вооружениях и вести переговоры с Китаем по контролю над вооружениями», — сказал сенатор Эдвард Марки. Он также представил документ, направленный на возвращение США к международным механизмам регулирования.
Согласно сенатору Джин Сахин от демократов, истечение срока ДСНВ ликвидирует последнее формальное ограничение на российский ядерный потенциал. Без контроля стратегическая ситуация может сместиться в пользу Москвы и Пекина.
В Палате представителей также были озвучены подобные тезисы. Конгрессмен от Массачучетса и демократ Джим Макговерн отметил, что США должны взять на себя инициативу в глобальном ограничении испытаний, производства и развёртывания ядерного оружия.
А ранее американское издание заявило, что окружение американского президента может быть против заключения нового договора о стратегических вооружениях с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. The American Conservative указывает на значительные преимущества для США от сохранения ядерного равновесия с Россией. Этот шаг может принести Вашингтону существенную выгоду как в сфере безопасности, так и в экономическом плане.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.