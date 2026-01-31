А ранее американское издание заявило, что окружение американского президента может быть против заключения нового договора о стратегических вооружениях с Россией на фоне ситуации вокруг Украины. The American Conservative указывает на значительные преимущества для США от сохранения ядерного равновесия с Россией. Этот шаг может принести Вашингтону существенную выгоду как в сфере безопасности, так и в экономическом плане.