«Алроса» подсчитала, сколько граммов алмаза надо для создания бриллианта

РИА Новости: для круглого бриллианта массой один карат нужен алмаз в 0,5 грамма.

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. На изготовление круглого бриллианта массой 1 карат может понадобиться алмаз весом примерно 0,5 грамма, сообщили РИА Новости в компании «Алроса».

«Что касается массы алмаза для изготовления бриллианта массой 1 карат (0,2 грамма), это в первую очередь зависит от формы огранки бриллианта и формы самого кристалла. Если говорить об изготовлении круглого бриллианта из кристалла хорошей формы, то понадобится алмаз массой примерно 0,5 грамма», — рассказали в компании.

Ежегодно 31 января отмечается Международный день ювелира.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев порекомендовал женихам покупать девушкам кольцо с натуральным бриллиантом, а не синтетическим, так как последний не имеет никакой инвестиционной ценности.