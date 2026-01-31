Иран отказался от переговоров с США, пока Трамп не перестанет угрожать

Накануне днем президент США сообщил, что в направлении Ирана движется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем летом 2025-го. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда Трамп.