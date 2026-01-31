Ричмонд
Константинов назвал ложью слова генсека ООН о самоопределении Крыма

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал лживыми заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о самоопределении Крыма и Донбасса. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Константинов заявил, что Крым и Донбасс реализовали право на самоопределение в условиях угрозы безопасности. По его словам, решения приняли корректно и легитимно, с соблюдением норм международного права. Он отметил, что отрицание этого факта невозможно для квалифицированных юристов.

«Мы, как и все люди, имеем право на жизнь, а значит имели полное право самоопределиться в условиях угрожавшей нам смертельной опасности. И сделали это корректно, предельно легитимно, с соблюдением всех норм международного права», — написал Константинов.

Глава парламента подчеркнул, что «генсек банально лжёт». Выводы, озвученные в ООН, игнорируют реальные обстоятельства и противоречат базовым принципам права. Он также связал подобные оценки с падением доверия к международным институтам.

Напомним, в ООН заявили о неприменимости принципа самоопределения к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщал, что правовой департамент организации пришёл к выводу о приоритете территориальной целостности в этих случаях. До этого глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва направила в ООН запрос о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

