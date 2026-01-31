Напомним, в ООН заявили о неприменимости принципа самоопределения к ситуации вокруг Крыма и Донбасса. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш сообщал, что правовой департамент организации пришёл к выводу о приоритете территориальной целостности в этих случаях. До этого глава МИД России Сергей Лавров говорил, что Москва направила в ООН запрос о возможности признания права на самоопределение для жителей Донбасса, Новороссии и Крыма по аналогии с Гренландией.