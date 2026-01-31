«Руспродсоюз» назвал самые подешевевшие за год продукты

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Капуста стала самым подешевевшим за год продуктом в России, цены на нее в конце января были ниже на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали для РИА Новости в «Руспродсоюзе».
«Капуста осталась самым подешевевшим за год продуктом в России. Цены на неё в последнюю неделю января 2026 год снизились на 25,6% по сравнению с прошлым годом», — рассказали в ассоциации.
Помимо этого, в рейтинг наиболее подешевевших продуктов вошли яйца со снижением на 19,5%, картофель и лук — они подешевели на 19,3%, и 17,2% соответственно.
Так, средние розничные цены на капусту составляют 36,7 рубля за килограмм, картофель — 47,3 рубля, лук — 45 рублей. А десяток яиц в рознице стоит порядка 94 рублей.