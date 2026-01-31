Помощник Жириновского назвал главные пророчества политика об Украине

Основатель и идеолог ЛДПР Владимир Жириновский дал множество точных прогнозов о будущем разных стран, в том числе, он с поразительной точностью увидел будущее Украины. О сбывшихся пророчествах политика aif.ru рассказал его помощник и друг Василий Власов.
«Владимир Вольфович очень много давал прогнозов. По Украине было несколько тезисов. Мне очень запомнилась история с тортом в виде Украины, который был покрыт кремом в цветах украинского флага. Владимир Вольфович разрезал этот торт ножом, отделив границу тех территорий, которые должны войти в состав России. Тогда речь шла о Крыме, ЛНР, ДНР, Херсоне, Запорожье», — поделился он.
По словам Власова, еще одна история с пророчеством о разделе Украины связана с эфиром на НТВ в проекте Андрея Норкина. разделом Украины.
«Это был год 2010−2012, эфир был интересен составом гостей, там был Венедиктов из “Эхо Москвы”, с которым Владимир Вольфович спорил. Темой выпуска была история, связанная с тем, что какое-то интернет-издание опубликовало карту, где у Украины меньше регионов, чем было на тот момент, а эти регионы были указаны в составе России. И вот участники проекта спорили, как будет дальше развиваться ситуация. Владимир Вольфович сказал, что может быть согласен с тем, что эта карта не правдивая, у России должно быть больше территории Украины, неправильно коллеги на Западе эту карту нарисовали», — отметил собеседник издания.
Ранее Власов раскрыл прогноз Жириновского по ситуации в Иране. Помощник политика отметил, что он «предсказал израильский удар и то, как именно будет происходить столкновение» и подчеркнул, что «события в Сирии, Ливии, а теперь и в Иране начинают развиваться именно так, как и предсказывал Владимир Вольфович».