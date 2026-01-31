Помощник Жириновского назвал главные пророчества политика об Украине

«Это был год 2010−2012, эфир был интересен составом гостей, там был Венедиктов из “Эхо Москвы”, с которым Владимир Вольфович спорил. Темой выпуска была история, связанная с тем, что какое-то интернет-издание опубликовало карту, где у Украины меньше регионов, чем было на тот момент, а эти регионы были указаны в составе России. И вот участники проекта спорили, как будет дальше развиваться ситуация. Владимир Вольфович сказал, что может быть согласен с тем, что эта карта не правдивая, у России должно быть больше территории Украины, неправильно коллеги на Западе эту карту нарисовали», — отметил собеседник издания.