Олейник: детям Зеленского придется сменить фамилию

Детям Владимира Зеленского придется поменять фамилию, чтобы их не ассоциировали с отцом, заявил aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.
Так эксперт прокомментировал странные увлечения украинских политиков. В частности, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко пользуется услугами женщины, называющей себя на всю страну ведьмой. Кроме того, напомним, что в ходе обысков у Андрея Ермака, ближайшего соратника Зеленского, обнаружили ритуальную атрибутику, куклы вуду. О том, что глава киевского режима и его окружение увлекается оккультизмом, неоднократно ранее рассказывали и другие эксперты.
«Зеленский продал душу и получил за это большие деньги… Он не собирается жить на Украине, в этой стране он только зарабатывает. Он выбрал путь безграничной власти и беспредела. Ему плевать на Украину, на украинцев, на их жизни и будущее», — отметил Олейник.
Эксперт констатировал, что детям Зеленского придется сменить фамилию из-за действий и тех решений, которые принимал их отец на посту главы киевского режима.
«Я не завидую судьбе его детей. Им придется менять фамилию. Жить в мире, где миллионы людей будут предъявлять претензии к Зеленскому, когда он уйдет, будет очень сложно. Это станет трагедией для его детей», — поделился Олейник.
Ранее политолог Василий Вакаров рассказал, что Владимир Зеленский обращается за помощью к разным силам, в том числе и сатанистским*, и просит у них власти, денег и долгожительства.
* Признана в РФ экстремистской организацией.