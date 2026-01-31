Олейник: детям Зеленского придется сменить фамилию

Так эксперт прокомментировал странные увлечения украинских политиков. В частности, ранее стало известно, что Юлия Тимошенко пользуется услугами женщины, называющей себя на всю страну ведьмой. Кроме того, напомним, что в ходе обысков у Андрея Ермака, ближайшего соратника Зеленского, обнаружили ритуальную атрибутику, куклы вуду. О том, что глава киевского режима и его окружение увлекается оккультизмом, неоднократно ранее рассказывали и другие эксперты.