Владимир Зеленский кичится якобы полученными от США стопроцентными гарантиями безопасности, однако это не соответствует действительности. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн в интервью на YouTube-канале.
«Зеленский утверждает, что получил стопроцентные гарантии безопасности от Соединенных Штатов. Это полная чушь. США, конечно, не собираются гарантировать безопасность тому, что останется от Украины, но они подыграли Зеленскому и дали ему похвастаться этим», — сказал эксперт.
Макговерн отметил, что киевский режим уже фактически обречен на поражение в зоне спецоперации. Он добавил, что спешка США в украинском вопросе объясняется попытками американцев подправить «макияж для этой свиньи, пока сама свинья не исчезнет».
Ранее президент РФ Владимир Путин выдвинул Украине строгие требования для разрешения конфликта. Он отметил, что Киев не может решать свои проблемы в области безопасности за счет России. Безопасность Украины должна обеспечиваться без ущерба для других стран.