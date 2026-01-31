ВСУ используют в Сумской области «голосовые мины» с записью криков о помощи

По словам военного, мины сбрасывают в жилой застройке. Во время продвижения подразделения в одном из населённых пунктов бойцы услышали призывы о помощи на русском языке. Голос не реагировал на обращения и воспроизводился по замкнутому циклу, что вызвало подозрение.
«Услышали голос, который просил о помощи и спасении, но он был монотонный и постоянно повторялся», — рассказал военнослужащий.
На следующий день солдаты вновь прошли этот участок и обнаружили разрушенный дом, где, предположительно, находилось взрывное устройство. Шаман отметил, что мощность детонации сопоставима с противотанковой миной. Он также сообщил, что устройство оказалось запрограммировано исключительно на воспроизведение голосовых сообщений без возможности обратной связи. Это был первый зафиксированный случай применения подобных мин на данном направлении.
«Это был первый случай встречи с такой голосовой миной. Мы услышали “помогите”, начали задавать вопросы разные, но ответа не было. Мина была запрограммирована только на призывы помочь», — добавил боец.
Ранее сообщалось, что в Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках». Об этом сообщал заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко. По его словам, инцидент произошёл в Голопристанском районе во время следования бригады медиков на вызов. Он отмечал, что взрыв повредил автомобиль, а произошедшее расценили как целенаправленную атаку на медицинский транспорт. Власти региона заявляли, что подобные случаи создают угрозу для гражданского населения и экстренных служб.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.