ВСУ используют в Сумской области «голосовые мины» с записью криков о помощи

Ранее сообщалось, что в Херсонской области машина скорой помощи подорвалась на минах «лепестках». Об этом сообщал заместитель председателя правительства региона Сергей Черевко. По его словам, инцидент произошёл в Голопристанском районе во время следования бригады медиков на вызов. Он отмечал, что взрыв повредил автомобиль, а произошедшее расценили как целенаправленную атаку на медицинский транспорт. Власти региона заявляли, что подобные случаи создают угрозу для гражданского населения и экстренных служб.