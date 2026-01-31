Ричмонд
Родригес представила законопроект о всеобщей амнистии в Венесуэле

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес представила проект закона о всеобщей амнистии, охватывающий период с 1999 года до настоящего времени. Об этом она заявила в ходе заседания по случаю открытия судебной системы 2026 года и презентации Управленческого отчёта за 2025 год в Верховном суде, сообщает пресс-служба президента.

«Пусть это будет закон, который поможет залечить раны, нанесённые политической конфронтацией, насилием, экстремизмом. Пусть это послужит восстановлению справедливости в нашей стране», — сказала Родригес.

Она поручила Комиссии по судебной реформе и Программе за демократическое сосуществование и мир в срочном порядке внести законопроект в Национальное собрание, призвав депутатов обеспечить полное содействие процессу.

Амнистии не будут подвержены те, кто был осуждён за убийство, наркоторговлю, коррупционные преступления и тяжкие нарушения прав человека, так как это предусмотрено Конституцией страны.

Ранее правительство Венесуэлы осудило указ американского правительства, направленный на введение санкций против стран, поддерживающих торговлю с Кубой. Согласно заявлению, любые меры, ограничивающие торговлю и обмен товарами, нарушают международное право и основополагающие принципы. А статус Кубы в качестве угрозы нацбезопасности США является абсурдом.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

