Родригес представила законопроект о всеобщей амнистии в Венесуэле

«Пусть это будет закон, который поможет залечить раны, нанесённые политической конфронтацией, насилием, экстремизмом. Пусть это послужит восстановлению справедливости в нашей стране», — сказала Родригес.
Она поручила Комиссии по судебной реформе и Программе за демократическое сосуществование и мир в срочном порядке внести законопроект в Национальное собрание, призвав депутатов обеспечить полное содействие процессу.
Амнистии не будут подвержены те, кто был осуждён за убийство, наркоторговлю, коррупционные преступления и тяжкие нарушения прав человека, так как это предусмотрено Конституцией страны.
Ранее правительство Венесуэлы осудило указ американского правительства, направленный на введение санкций против стран, поддерживающих торговлю с Кубой. Согласно заявлению, любые меры, ограничивающие торговлю и обмен товарами, нарушают международное право и основополагающие принципы. А статус Кубы в качестве угрозы нацбезопасности США является абсурдом.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.