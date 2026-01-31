Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«А как же мы?» На Западе разгорелся скандал из-за помощи Украине

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В немецком обществе разгорается скандал из-за недовольства правительством, которое направляло гуманитарную помощь Украине в ущерб собственным гражданам, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

Источник: AP 2024

«Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости», — указывается в материале.

Автор статьи отмечает, что даже в таких противоречивых условиях руководство страны не задумывается о том, чтобы перенаправить ресурсы с помощи Киеву на свое население. Так, со стороны немцев все чаще встречается критика помощи Украине.

«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок», — утверждает он.

Поддержка Украины продолжалась на фоне введение режима ЧС в самой Германии. В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий в Берлине остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.

Параллельно с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о тревоге из-за сложившейся экономической ситуации в стране. По его словам, структурной проблемой для немцев стали налоги и затраты на электроэнергию.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше