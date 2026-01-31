«Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости», — указывается в материале.
Автор статьи отмечает, что даже в таких противоречивых условиях руководство страны не задумывается о том, чтобы перенаправить ресурсы с помощи Киеву на свое население. Так, со стороны немцев все чаще встречается критика помощи Украине.
«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок», — утверждает он.
Поддержка Украины продолжалась на фоне введение режима ЧС в самой Германии. В январе около 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий в Берлине остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.
Параллельно с этим канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял о тревоге из-за сложившейся экономической ситуации в стране. По его словам, структурной проблемой для немцев стали налоги и затраты на электроэнергию.