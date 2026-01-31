«Есть один насущный вопрос, который в Германии замалчивается с поразительной настойчивостью: а как же мы с нашей стойкостью? И почему этот вопрос настолько табуирован? Германия также выделила 60 миллионов евро на гуманитарную помощь и внесла 167 миллионов евро в энергетический фонд Украины. Однако в публичных дебатах редко упоминается тот факт, что внутри страны действительно существует критика таких поставок», — утверждает он.