Трамп заявил об участии Японии в строительстве крупного газопровода на Аляске

«Япония поможет нам построить на Аляске один из крупнейших газопроводов в мире, чтобы экспортировать американские энергоресурсы нашим союзникам в Азии», — написал республиканец.
Ранее американский лидер сообщал, что к участию в проекте также проявляет интерес Южная Корея.
Ранее сообщалось, что США получили крупные заказы от Японии на военную технику. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в ходе встречи с японским премьер-министром Санаэ Такаити. По словам хозяина Белого дома, Япония значительно наращивает свои военные возможности, размещая заказы на «очень большое количество новой военной техники».
