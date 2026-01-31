Ричмонд
Трамп заявил об участии Японии в строительстве крупного газопровода на Аляске

Япония планирует инвестировать в строительство крупного газопровода на Аляске, который будет использоваться для экспорта американских энергоресурсов в страны Азии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей колонке для газеты The Wall Street Journal.

«Япония поможет нам построить на Аляске один из крупнейших газопроводов в мире, чтобы экспортировать американские энергоресурсы нашим союзникам в Азии», — написал республиканец.

Ранее американский лидер сообщал, что к участию в проекте также проявляет интерес Южная Корея.

Ранее сообщалось, что США получили крупные заказы от Японии на военную технику. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в ходе встречи с японским премьер-министром Санаэ Такаити. По словам хозяина Белого дома, Япония значительно наращивает свои военные возможности, размещая заказы на «очень большое количество новой военной техники».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

