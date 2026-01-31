В зоне СВО начали применять самовосстанавливающуюся сеть против дронов-камикадзе

«Приграничные территории начали получать специализированный комплект — противодроновую сеть “Дарвин-Z”. Это система, спроектированная с учётом опыта эксплуатации в полевых условиях. Ячейка сети выполнена в форме латинской буквы Z. При подрыве дрона соседние ячейки смещаются, частично перекрывая брешь и сокращая размер незащищённого проёма до 50%», — пояснили в организации.
В компании добавили, что защитное средство отличается простотой и скоростью монтажа. Сеть поставляется в виде готового полотна, что исключает необходимость соединения частей на месте. В полотно интегрированы усиленные ячейки, выполняющие роль несущих элементов, что позволяет крепить его к самым разным опорам — от металлических столбов до деревянных кольев. Материалом изготовления служит полипропилен плотностью 40 граммов на квадратный метр.
Разработка призвана сократить время на инженерное оборудование позиций и повысить живучесть логистических маршрутов, которые стали основной мишенью для FPV-дронов. Долгое время войска пытались решать проблему подручными средствами, такими как рыбацкие сети, но их монтаж был трудоёмким, а живучесть — низкой: разрывы от взрывов создавали уязвимые проёмы, а ремонт под огнём был почти невозможен. Новая система призвана решить эти проблемы.
Также ранее сообщалось, что российские военнослужащие из группировки войск «Север» начали использовать колючую проволоку «Егоза» для противодействия украинским проводным дронам. Военные специалисты интегрировали в роботизированный комплекс «Курьер» специальную платформу, предназначенную для монтажа системы «Егоза». Она используется для создания непроходимых заграждений. Кроме того, применение «колючей проволоки» обеспечивает дополнительную защиту от оптоволоконных беспилотных летательных аппаратов.
