В зоне СВО начали применять самовосстанавливающуюся сеть против дронов-камикадзе

Разработка призвана сократить время на инженерное оборудование позиций и повысить живучесть логистических маршрутов, которые стали основной мишенью для FPV-дронов. Долгое время войска пытались решать проблему подручными средствами, такими как рыбацкие сети, но их монтаж был трудоёмким, а живучесть — низкой: разрывы от взрывов создавали уязвимые проёмы, а ремонт под огнём был почти невозможен. Новая система призвана решить эти проблемы.