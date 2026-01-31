Саудовский министр предрек усиление Ирана, если Трамп не исполнит угрозы

Президент США заявил накануне днем, что в сторону Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и предупредил Тегеран о более жесткой атаке, чем та, что была летом 2025 года. «Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — без ядерного оружия, — которое будет выгодно всем сторонам», — написал тогда Трамп.