В Германии разгорелся скандал из-за помощи Украине

Как пишет издание Berliner Zeitung, жители Берлина, например, рассчитывали на аварийные генераторы и теплоэлектростанции, отправленные Киеву, во время внутренних кризисов. Автор статьи отмечает, что у Германии отсутствуют чёткие планы по обеспечению собственной устойчивости, а вопрос о перенаправлении ресурсов на внутренние нужды остаётся табуированным в публичных дебатах.