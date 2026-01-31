Путин заявил, что Россия поставила в 30 стран военную технику на 15 миллиардов

Также российский лидер отметил, что РФ будет расширять военно-технологическое сотрудничество, такие проекты уже реализуются или прорабатываются с 14 странами. Он выразил уверенность в том, что совместная работа в данной сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и разработать новые перспективные образцы.