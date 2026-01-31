Путин заявил, что Россия поставила в 30 стран военную технику на 15 миллиардов

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в прошлом году РФ поставила военную технику на 15 миллиардов долларов в тридцать стран. Об этом в пятницу, 30 января, сообщается на сайте Кремля.
По словам главы России, работа велась стабильно в течение всего года, несмотря на внешнее давление со стороны Запада. Это дает возможность направлять средства на модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса, отметил он.
— Важно также и то, что на этих предприятиях значительный объем продукции составляет продукция гражданского назначения, — подчеркнул Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества.
Также российский лидер отметил, что РФ будет расширять военно-технологическое сотрудничество, такие проекты уже реализуются или прорабатываются с 14 странами. Он выразил уверенность в том, что совместная работа в данной сфере позволит улучшить характеристики существующих вооружений и разработать новые перспективные образцы.
19 января Владимир Путин провел первое совещание с членами Совета безопасности в 2026 году. Президент обсудил участие страны в строительстве многополярного мира.