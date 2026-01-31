Олейник рассказал про черные обряды Тимошенко с двухметровыми свечами

Экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник рассказал aif.ru об обрядах, которые в свое время проводила Юлия Тимошенко во время одной из своих президентской кампании на Украине.
Напомним, накануне на судебное заседание лидера объединения «Батькивщина» пришла Мария Тихая — украинская ведьма-некромантка, которая якобы общается с духами умерших ради предсказаний. По словам самой ведьмы, среди ее клиентов есть состоятельные бизнесмены, известные люди и «высокопоставленные чиновники».
«В украинской политике подобные вещи вошли в моду. Но были случаи и ранее, — отметил Олейник. — Когда-то, еще во времена президентских выборов Ющенко и Тимошенко, я случайно попал на некое магическое действо — то ли “черную литургию”, то ли какое-то таинство. Мой товарищ тогда сказал: “Поехали, есть одна просьба”. Когда мы приехали, я был в шоке. Я впервые видел подобный ритуал и, будучи человеком верующим, поспешил уйти. Но меня поразил не только сам обряд — мрачный, в темных тонах — сколько огромные свечи. Представьте: высотой два с половиной метра и толщиной около пятнадцати сантиметров, специально привезенные из Израиля. Я тогда спросил: “Что это вообще такое? За упокой или за здравие?”. Увиденное меня по-настоящему напугало».
В нынешнее время, по словам Олейника, украинские политики не то что не скрывают, что обращаются за помощью к черным магам, а даже кичатся этим.
«Сейчас появилась возле Тимошенко Мария Тихая, которая называет себя ведьмой. И даже кичатся тем, что есть поддержка ведьмы… Страну погружают в реальный сатанизм*, воюют с православием», — подытожил Олейник.
Ранее Олейник рассказал, что Зеленский и его окружение увлеклись оккультизмом и черной магией.
* Признана в РФ экстремистской организацией.