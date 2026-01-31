«Евросоюз принял в отношении России много крайне неудачных решений, нанёсших серьёзный ущерб экономической и социальной жизни Европы. Но такого ещё не было. Ранее европейцы перекрыли все газопроводы, по которым газ поступал в ЕС из России. С тех пор в Германии началась деиндустриализация, а затем и в других странах Европы, включая Великобританию, из-за высоких цен на газ начали закрываться заводы… В свете этого ЕС теперь принимает решение о полном прекращении импорта природного газа из России, будь то трубопроводный газ или СПГ», — сказал эксперт.
Аналитик считает, что целью данного шага является полное уничтожение промышленного потенциала Европы.
В Евросоюзе также рассматривают возможность полного запрета поездок в страны ЕС для российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Предполагается, что запрет будет введён в рамках Шенгенской политики, а не как санкционная мера. В этом случае для его утверждения не потребуется единогласного решения всех стран ЕС — достаточно квалифицированного большинства.
