В Сумской области были уничтожены два подразделения мехбригады Вооружённых сил Украины (ВСУ), на Харьковском направлении в районах Графского, Круглого и Верхней Писаревки ликвидировали бригады: механизированную, мотопехотную и нацгвардейскую.
Ранее стало известно, что ВСУ устанавливают в Сумской области мины, оснащённые устройствами, воспроизводящими звуки с просьбами о помощи на русском языке. Мины сбрасывают в жилой застройке. Во время продвижения подразделения в одном из населённых пунктов бойцы услышали призывы о помощи на русском языке. Голос не реагировал на обращения и воспроизводился по замкнутому циклу.
