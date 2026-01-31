Kyodo: в Японии перед выборами усилили меры безопасности

Полиция также следит за пользователями соцсетей, где с началом избирательной кампании стало появляться все больше угроз в адрес политиков. Правоохранители выявляют потенциально опасных пользователей и в некоторых случаях выносит им официальные предупреждения. В будущем, отмечает Киодо, для анализа соцсетей планируется применять искусственный интеллект.