Kyodo: в Японии перед выборами усилили меры безопасности

В первый день избирательной кампании 27 января премьер-министр Санаэ Такаити, являющаяся председателем правящей в стране Либерально-демократической партии (ЛДП), совместно с сопредседателем входящей в коалицию партии «Общество обновления Японии» Хирофуми Ёсимурой провела агитационный митинг в токийском районе Акихабара. На входе образовались длинные очереди из собравшихся, поскольку полиция досматривала сумки.
Полиция также следит за пользователями соцсетей, где с началом избирательной кампании стало появляться все больше угроз в адрес политиков. Правоохранители выявляют потенциально опасных пользователей и в некоторых случаях выносит им официальные предупреждения. В будущем, отмечает Киодо, для анализа соцсетей планируется применять искусственный интеллект.
Экс-премьер Абэ был убит 8 июля 2022 года. Когда он выступал с предвыборной речью на митинге в городе Нара, его расстрелял из самодельного пистолета бывший военный моряк Тэцуя Ямагами, приговоренный позднее к пожизненному заключению.