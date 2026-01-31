Состояние Владимира Зеленского в последние месяцы вызывает все больше вопросов у общественности. На публике он выглядит нервным, раздраженным, допускает резкие высказывания не только в адрес России, но и в сторону своих европейских партнеров.
Врач-психиатр, нарколог Василий Шуров и психотерапевт Руслан Панкратов оценили последние выступления главы киевского режима и поставили диагноз.
Зеленский на грани истерики.
На днях Зеленский призвал «убивать по 50 тысяч русских», на что в ответ глава МИД России Сергей Лавров указал на неадекватность главы киевского режима.
Врач Шуров убежден, что эти слова Зеленского указывают на близкое к истерике состояние.
«Я думаю, что это пример какой дешевой демагогии. Попытка высказать себя защитником Европы, помноженная на фантазии. Ему надо клянчить деньги, надо клянчить оружие. Якобы только он может всех защитить. Он просто болтун, демагог, клоун, который вжился в роль политика всемирного масштаба. Его уже сбросили со счетов, никто с ним не считается, но малыш продолжает болтать. Поэтому выглядит это, конечно, убого, а состояние действительно близкое к панике, к истерике. Поэтому Зеленский несет все, что приходит в голову», — сказал врач.
Наркотики влияют на состояние.
На форуме в Давосе, прошедшем с 19 по 23 января, Зеленский допустил резкие высказывания в адрес европейских политиков, включая премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сказав, что тот «заслуживает подзатыльник».
Василий Шуров отметил, что Зеленский выглядел дерганным и очень раздраженным, что могло быть последствиями от приема наркотиков, в чем главу киевского режима давно подозревают.
«Нестабильное психическое состояние может быть связано с его желанием усидеть на двух стульях и отсутствием успеха в этой теме. Во-вторых, это может быть состояние постинтоксикации после приема наркотиков. Когда вещество отпускает, человек становится раздражительным, он не может фокусировать внимание, ему тяжело выдерживать несколько минут пресс-конференции», — пояснил врач.
Страх выйти за грань формулы.
Оскорбление в адрес Орбана Зеленский и вовсе зачитывал по бумажке. Руслан Панкратов назвал этот эпизод показателем психического состояния главы киевского режима.
«Эпизод с оскорблением Орбана, зачитанным по бумаге, показателен именно в плане психического состояния Зеленского. Чтение по бумаге в момент персонального оскорбления демонстрирует, что это заранее выстроенный элемент сценария, который он аккуратно воспроизводит, боясь выйти за рамки согласованной формулы», — подчеркнул психотерапевт и профайлер.
Панкратов считает, что Зеленский, вероятно, опасался последствий за импровизацию.
Еще один звоночек.
Замечание ведущего пресс-конференции в Давосе о требовании соблюдать регламент было воспринято главой киевского режима слишком болезненно. Напомним, что ведущий намекнул Зеленскому о необходимости возвращения в Киев.
«Нервозность проявляется и в чувствительности к статусным сигналам: любое напоминание о регламенте, намёк на то, что его время истекло, или недостаточно внимательная реакция аудитории воспринимаются болезненно и вызывают колкие реплики. Это говорит о уязвлённом самолюбии и усталой, но всё ещё работающей потребности в подтверждении собственной значимости и центральности», — подчеркнул Панкратов.
В совокупности, все эти признаки указывают на человека, находящегося под колоссальным давлением. Истерические заявления, раздражительность, зависимое поведение и боязнь отклониться от заданного сценария рисуют портрет не лидера, уверенно ведущего свою страну, а скорее, «марионетки», чьи нити натянуты до предела. Вопрос лишь в том, когда эти нити оборвутся, и какими последствиями это обернется для Украины.