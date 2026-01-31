Болтун и клоун: врачи поставили неутешительный диагноз Зеленскому

«Я думаю, что это пример какой дешевой демагогии. Попытка высказать себя защитником Европы, помноженная на фантазии. Ему надо клянчить деньги, надо клянчить оружие. Якобы только он может всех защитить. Он просто болтун, демагог, клоун, который вжился в роль политика всемирного масштаба. Его уже сбросили со счетов, никто с ним не считается, но малыш продолжает болтать. Поэтому выглядит это, конечно, убого, а состояние действительно близкое к панике, к истерике. Поэтому Зеленский несет все, что приходит в голову», — сказал врач.