Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Доктороу: Все требования России по Украине будут удовлетворены

Все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Такое мнение высказал политолог из Соединенных Штатов Гилберт Доктороу.

Все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Такое мнение высказал политолог из Соединенных Штатов Гилберт Доктороу.

Он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».

— Россия получит все, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. Иностранных войск там не будет, — заявил эксперт на YouTube-канале Judging Freedom.

Ничто не сможет остановить наступление ВС России, поэтому украинцам придется капитулировать. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, российская армия развила настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить.

30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс. Официальный представитель Кремля заявил, что динамика на фронте красноречива сама по себе.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше