Все требования Российской Федерации по Украине будут удовлетворены. Такое мнение высказал политолог из Соединенных Штатов Гилберт Доктороу.
Он прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского об отказе «отдавать Донбасс и Запорожскую атомную электростанцию».
— Россия получит все, что хочет. Она хочет, чтобы Украина была нейтральной — она будет нейтральной. Иностранных войск там не будет, — заявил эксперт на YouTube-канале Judging Freedom.
Ничто не сможет остановить наступление ВС России, поэтому украинцам придется капитулировать. Такое мнение высказал военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. По его словам, российская армия развила настолько мощное наступление, что уже ничто не в силах его остановить.
30 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не «сдаст без боя» Донбасс. Официальный представитель Кремля заявил, что динамика на фронте красноречива сама по себе.