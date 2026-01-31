На встречах лидеров трех стран, России, США и Китая будет решаться будущее Украины. Такой прогноз дал идеолог и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал aif.ru помощник и друг политика Василий Власов.
«У Владимира Вольфовича было много ярких высказываний об Украине. В основном была идея, что судьбу Украины будут решать не украинцы, а Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Владимир Вольфович говорил, что Путин, Трамп и Си договорятся между собой, как великие державы, и разрешат украинский конфликт», — рассказал собеседник издания.
Он отметил, что Жириновский дал два прогноза о будущем Украины, связанным с перспективами ее вступления в НАТО. Политик предсказывал, что СВО завершится в 2026 году, ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия войдут в состав России, как и Крым.