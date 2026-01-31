Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жириновский предсказал, что проблему Украины решат Путин, Трамп и Си

Идеолог и основатель ЛДПР Жириновский обладал острым аналитическим умом, поэтому его прогнозы очень точны. Еще много лет назад он предсказал, что судьбу Украины будут решать Путин и Трамп, отметил помощник и друг политика Василий Власов.

Источник: Аргументы и факты

На встречах лидеров трех стран, России, США и Китая будет решаться будущее Украины. Такой прогноз дал идеолог и основатель ЛДПР Владимир Жириновский, рассказал aif.ru помощник и друг политика Василий Власов.

«У Владимира Вольфовича было много ярких высказываний об Украине. В основном была идея, что судьбу Украины будут решать не украинцы, а Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки. Владимир Вольфович говорил, что Путин, Трамп и Си договорятся между собой, как великие державы, и разрешат украинский конфликт», — рассказал собеседник издания.

Он отметил, что Жириновский дал два прогноза о будущем Украины, связанным с перспективами ее вступления в НАТО. Политик предсказывал, что СВО завершится в 2026 году, ЛНР, ДНР, Херсон, Запорожье и Новороссия войдут в состав России, как и Крым.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше