Куклы вуду и черные обряды: кто на самом деле управляет Украиной

Владимир Зеленский и его окружение увлекаются оккультизмом и черной магией, активно пользуются услугами людей, которые называют себя колдунами. Эксперты отмечают: обращаться к гадалкам и тарологам в украинском политикуме давно стало нормой.
Черные ритуалы Тимошенко и кукла вуду Ермака.
Вот только последние примеры. Не так давно на судебное заседание с Юлией Тимошенко пришла Мария Тихая — украинская медийная ведьма-некромантка, которая якобы общается с духами умерших ради предсказаний. Как рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев, по словам самой ведьмы, среди ее клиентов есть состоятельные бизнесмены, известные люди и «высокопоставленные чиновники». Более того, она сама говорит, что часто консультирует Службу безопасности Украины. По ее словам, в СБУ считают ее «коллегой».
«В Киеве говорят, что Тихой послушен сам Ермак, на которого она навязала разные амулеты. Делала она предсказания и для самого Зеленского», — отметил Царев.
Кстати, про Ермака. Напомним, что в ходе следственных действий НАБУ у ближайшего соратника главы киевского режима нашли характерную атрибутику: куклу вуду, ритуальные предметы, специфические иконы и зеркала.
«В украинской политике подобные вещи вошли в моду. Но были случаи и ранее, — рассказывает экс-депутат Верховной Рады, член совета движения “Другая Украина” Владимир Олейник. — Когда-то, еще во времена президентских выборов Ющенко и Тимошенко, я случайно попал на некое магическое действо — то ли “черную литургию”, то ли какое-то таинство. Мой товарищ тогда сказал: “Поехали, есть одна просьба”. Когда мы приехали, я был в шоке. Я впервые видел подобный ритуал и, будучи человеком верующим, поспешил уйти. Но меня поразил не только сам обряд — мрачный, в темных тонах — сколько огромные свечи. Представьте: высотой два с половиной метра и толщиной около пятнадцати сантиметров, специально привезенные из Израиля. Я тогда спросил: “Что это вообще такое? За упокой или за здравие?”. Увиденное меня по-настоящему напугало».
В нынешнее время, по словам Олейника, украинские политики не то, что не скрывают, что обращаются за помощью к черным магам, а даже кичатся этим.
Язычник, провославный или иудей: кем является Зеленский?
Политолог Владимир Скачко отметил, что представители киевского режима бегут советоваться с гадалками при первой малейшей возможности.
«Честно, это все очень абсолютно детерминировано, и они даже не скрывают, что им интересно узнать мнение потусторонних сил о происходящем», — сказал эксперт.
Политолог, член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров рассказал, что, когда Зеленский хотел стать президентом, во время избирательной кампании для него организовали два мероприятия. Первое — поклонение к мощам в Киево-Печерской лавре.
«Специально тогда договорились с владыкой Павлом, и Зеленского провели в дальние пещеры к мощам святым, чтобы он помолился на них и попросил придать ему силы и духа», — отметил Вакаров.
Второе мероприятие, которое посетил Зеленский, было уже языческое.
«В дальнем Печерске, так киевляне называют это место, есть монастырь Китаевской пустыни (ред. — Свято-Троицкий Китаевский монастырь), там рядом расположен большой парк, где собираются язычники. И вот в один выходной день туда привели Зеленского, совершали с ним разные таинства, песнопения и всякие вещи», — рассказал политолог.
«Мы обсуждали эту тему с приятелем, ведь логично придерживаться чего-то одного. Выходит, что Зеленский еврей, но не верит в религию иудаизма, говорит, что христианин, но в Христа при этом тоже не верит. Он и не язычник, но ему как бы нравится эта культура. Я спрашиваю приятеля: “Тогда кто такой Зеленский? Атеист?” Приятель ответил: “Да фиг его знает, вообще никто”», — поделился Вакаров.
В нынешнее время, добавил эксперт, Зеленский тоже просит помощи и неких сил, и представляется, что, в том числе, и у сатанистов*.
Политолог, поясняя свою последнюю мысль, напомнил, как глава киевского режима инициировал в Трапезной — одном из храмов на территории Киево-Печерской лавры — завтрак.
«Зеленскому кто-то сказал, что, если он что-то наподобие “американского завтрака” (ред. — Национальный молитвенный завтрак) организует, это придаст ему сил. Но когда человек, находясь в храме, сидит спиной к иконостасу и там завтракает… Это антихрист, прошу прощения за такое слово. Это силы нехристианские», — поделился Вакаров.
О том, что сложно определить, кем является глава киевского режима по вере, говорит и Владимир Олейник.
«Зеленский не показывался в синагогах и уж тем более в мечетях, православным его тоже не назвать… Зеленский продал душу и получил за это большие деньги. Он не собирается жить на Украине, в этой стране он только зарабатывает. Он выбрал путь безграничной власти и беспредела. Ему плевать на Украину, на украинцев, на их жизни и будущее», — уверен Олейник.
«Страну, в которой ведут борьбу с православием, погружают в реальный сатанизм*», — подытожил Олейник.
* Признана в РФ экстремистской организацией.