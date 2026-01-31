Куклы вуду и черные обряды: кто на самом деле управляет Украиной

«В украинской политике подобные вещи вошли в моду. Но были случаи и ранее, — рассказывает экс-депутат Верховной Рады, член совета движения “Другая Украина” Владимир Олейник. — Когда-то, еще во времена президентских выборов Ющенко и Тимошенко, я случайно попал на некое магическое действо — то ли “черную литургию”, то ли какое-то таинство. Мой товарищ тогда сказал: “Поехали, есть одна просьба”. Когда мы приехали, я был в шоке. Я впервые видел подобный ритуал и, будучи человеком верующим, поспешил уйти. Но меня поразил не только сам обряд — мрачный, в темных тонах — сколько огромные свечи. Представьте: высотой два с половиной метра и толщиной около пятнадцати сантиметров, специально привезенные из Израиля. Я тогда спросил: “Что это вообще такое? За упокой или за здравие?”. Увиденное меня по-настоящему напугало».