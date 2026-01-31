Ричмонд
«Огромная ошибка»: в США высказались о новом договоре СНВ с Россией

Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут выступать против подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, связывая эту возможность с ситуацией на Украине.

Однако, как пишет The American Conservative, такая позиция была бы «огромной ошибкой», поскольку стратегическая стабильность в отношениях с ядерной державой, обладающей крупнейшим арсеналом, является критически важной для национальной безопасности США, независимо от исхода конфликта, где у Америки «довольно мало интересов».

Издание подчёркивает, что сохранение ядерного равновесия принесёт США колоссальные выгоды в сфере безопасности и экономики, а также соответствует внешнеполитическому принципу Трампа «Америка превыше всего».

Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся скандал из-за помощи Украине.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
