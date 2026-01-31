Некоторые советники президента США Дональда Трампа могут выступать против подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с Россией, связывая эту возможность с ситуацией на Украине.
Однако, как пишет The American Conservative, такая позиция была бы «огромной ошибкой», поскольку стратегическая стабильность в отношениях с ядерной державой, обладающей крупнейшим арсеналом, является критически важной для национальной безопасности США, независимо от исхода конфликта, где у Америки «довольно мало интересов».
Издание подчёркивает, что сохранение ядерного равновесия принесёт США колоссальные выгоды в сфере безопасности и экономики, а также соответствует внешнеполитическому принципу Трампа «Америка превыше всего».
Ранее сообщалось, что в Германии разгорелся скандал из-за помощи Украине.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.