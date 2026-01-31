Военные «Запада» разработали дрон — носитель противотанковой мины «Кощей»

«ТЭЧ поступил запрос на разработку в кратчайшие сроки тяжёлых дронов, способных нести объёмный груз для снабжения передовых подразделений по воздуху. Первый собранный БПЛА хорошо показал себя для этих целей. Затем его применение как носителя боевой части оказалось более предпочтительным», — говорится в сообщении.
Беспилотник адаптирован под разные задачи. На него устанавливают противотанковую мину ТМ‑62, боекомплект, продукты, воду либо оборудование для передачи сигнала. На данный момент он применяется в качестве дрона-камикадзе для ликвидации укреплений. Дальность полёта аппарата достигает 15 километров.
Ранее в приграничные зоны России начали поступать инженерные сети «Дарвин-Z», предназначенные для борьбы с беспилотниками. Их ключевой особенностью является способность к частичному самовосстановлению при взрыве. Защитное средство отличается простотой и скоростью монтажа. Сеть поставляется в виде готового полотна, что исключает необходимость соединения частей на месте.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.