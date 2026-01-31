Расчёт САУ «Гвоздика» поразил опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Видео © Telegram / Минобороны России.
«Расчёты САУ “Мста-С” и “Гвоздика” группировки войск “Восток” поразили сеть укреплённых сооружений и живую силу ВСУ в Запорожской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что позиции противника выявили операторы разведывательных беспилотников во время перемещения украинских подразделений. Полученные координаты оперативно передали артиллерийскому расчёту группировки войск «Восток».
Первыми выстрелами артиллеристы поразили инженерные сооружения ВСУ. Последующие удары привели к разрушению укрытий и уничтожению личного состава, находившегося в опорных пунктах.
Ранее российские силовые структуры сообщили об уничтожении в Харьковской области поезда, на котором находились украинские военнослужащие. Согласно сообщению, эти силы были направлены командованием ВСУ для формирования заградотрядов, призванных бороться с дезертирством. Командование ВСУ планировало передислоцировать подразделение, дислоцированное во Львове, на Харьковское направление. Эта мера была предпринята в контексте борьбы с проблемой массового дезертирства среди украинских военнослужащих. Количество погибших военнослужащих не сообщается.
