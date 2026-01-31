Ранее российские силовые структуры сообщили об уничтожении в Харьковской области поезда, на котором находились украинские военнослужащие. Согласно сообщению, эти силы были направлены командованием ВСУ для формирования заградотрядов, призванных бороться с дезертирством. Командование ВСУ планировало передислоцировать подразделение, дислоцированное во Львове, на Харьковское направление. Эта мера была предпринята в контексте борьбы с проблемой массового дезертирства среди украинских военнослужащих. Количество погибших военнослужащих не сообщается.