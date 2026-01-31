Несмотря на растущую критику со стороны граждан, правительство ФРГ не предпринимает шагов для перераспределения ресурсов с помощи Украине на нужды своего населения. Издание отмечает, что в Германии все чаще звучат замечания по поводу внешней помощи в условиях внутренней нестабильности.