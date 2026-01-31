В Германии разгорается скандал из-за недовольства населения правительственной политикой, направленной на помощь Украине в ущерб собственным гражданам. Об этом сообщает Berliner Zeitung.
«Германия помогает Украине, предоставляя теплоэлектростанции и аварийные генераторы. Но жители Берлина сами рассчитывали на эту помощь во время отключения электроэнергии. Суть проблемы заключается в отсутствии у Германии понятных планов обеспечения собственной устойчивости», — говорится в материале.
Несмотря на растущую критику со стороны граждан, правительство ФРГ не предпринимает шагов для перераспределения ресурсов с помощи Украине на нужды своего населения. Издание отмечает, что в Германии все чаще звучат замечания по поводу внешней помощи в условиях внутренней нестабильности.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия предоставит Украине 2 миллиарда евро. По его словам, эта сумма включает вклад в пакет PURL, который составит 500 миллионов долларов. Инициатива направлена на удовлетворение «неотложных потребностей» Киева.