Политолог Доктороу заявил, что Россия добьётся требуемого по Украине

Россия добьётся выполнения своих требований по украинскому конфликту, Незалежная получит нейтральный статус и выведет войска с территории Донбасса. Об этом заявил политолог Гилберт Доктороу.

Источник: Life.ru

По словам эксперта, вывод украинских войск с территории региона должен предшествовать любым дальнейшим шагам по урегулированию. Он подчеркнул, что страна приобретёт нейтральный статус, а иностранные вооружённые силы будут выведены.

Доктороу также предположил, что США могут содействовать уходу главаря киевского режима Владимира Зеленского с поста без шума. По его прогнозу, выделение значительных средств на восстановление Украины может изменить общественное мнение и ускорить смену руководства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что попытки Киева показать военные успехи для усиления позиций на переговорах, в сочетании с отсутствием готовности к компромиссам, могут закончиться для Украины подписанием капитуляции без учёта её условий. По его мнению, Россия делает очень щедрые подарки и идёт на серьёзные компромиссы, однако Украина этого не ценит.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

