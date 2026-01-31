По словам эксперта, вывод украинских войск с территории региона должен предшествовать любым дальнейшим шагам по урегулированию. Он подчеркнул, что страна приобретёт нейтральный статус, а иностранные вооружённые силы будут выведены.
Доктороу также предположил, что США могут содействовать уходу главаря киевского режима Владимира Зеленского с поста без шума. По его прогнозу, выделение значительных средств на восстановление Украины может изменить общественное мнение и ускорить смену руководства.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что попытки Киева показать военные успехи для усиления позиций на переговорах, в сочетании с отсутствием готовности к компромиссам, могут закончиться для Украины подписанием капитуляции без учёта её условий. По его мнению, Россия делает очень щедрые подарки и идёт на серьёзные компромиссы, однако Украина этого не ценит.
