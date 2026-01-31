Ричмонд
-6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Логистика ВСУ в Харьковской области парализована из-за снега и мобилизации

Логистические цепи вооружённых сил Украины в Харьковской области оказались практически полностью парализованы из-за сильного снегопада.

Логистические цепи вооружённых сил Украины в Харьковской области оказались практически полностью парализованы из-за сильного снегопада.

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог от снега и льда, поскольку практически всех водителей спецтехники принудительно мобилизовали в армию. Это привело к критическому сбою в снабжении украинских войск в регионе.

«Из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Рубикона» не оставили шансов боевикам ВСУ.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.