Логистика ВСУ в Харьковской области парализована из-за снега и мобилизации

Как сообщили РИА Новости в российских силовых структурах, коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог от снега и льда, поскольку практически всех водителей спецтехники принудительно мобилизовали в армию. Это привело к критическому сбою в снабжении украинских войск в регионе.