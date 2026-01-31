Ричмонд
В Смоленской области отразили атаку БПЛА ВСУ

В ночное время средствами Воздушно-космических сил России над территорией Смоленской области были уничтожены семь вражеских беспилотных летательных аппаратов.

В ночное время средствами Воздушно-космических сил России над территорией Смоленской области были уничтожены семь вражеских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет, а на местах падения обломков работают оперативные службы. Губернатор напомнил о действующем в области запрете на распространение информации о последствиях применения БПЛА, работе систем ПВО и РЭБ, а также о местах охраны объектов критической инфраструктуры.

Он также призвал жителей быть бдительными и в случае обнаружения частей беспилотников не приближаться к ним, а сообщать о находке по номеру 112.

Ранее сообщалось, что логистика ВСУ в Харьковской области парализована из-за снега и мобилизации.

