Трофейные дроны «Баба-Яга» доставляют провизию российским бойцам

Трофейные украинские дроны «Баба-Яга» используются для доставки провизии и боекомплектов российским военнослужащим. Об этом сообщил начальник технико-эксплуатационной части 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад».

Источник: Life.ru

«Баба-Яга» применяются для тех же целей, что и наши беспилотники, в частности, для сброса грузов. Некоторые расчёты используют их для доставки провизии, боекомплектов и топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчётам, скидывает и улетает обратно", — отметил военнослужащий.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ключевыми элементами эффективной работы группировки войск «Запад» являются непрерывное взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, оперативное удовлетворение их потребностей и постоянное повышение квалификации личного состава.

Ранее военные «Запада» разработали дрон — носитель противотанковой мины «Кощей». Беспилотник адаптирован под разные задачи. На него устанавливают противотанковую мину ТМ‑62, боекомплект, продукты, воду либо оборудование для передачи сигнала. На данный момент он применяется в качестве дрона-камикадзе для ликвидации укреплений. Дальность полёта аппарата достигает 15 километров.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.