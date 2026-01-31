Трофейные дроны «Баба-Яга» доставляют провизию российским бойцам

«Баба-Яга» применяются для тех же целей, что и наши беспилотники, в частности, для сброса грузов. Некоторые расчёты используют их для доставки провизии, боекомплектов и топлива. Соответственно, прилетает дрон к нашим расчётам, скидывает и улетает обратно", — отметил военнослужащий.
В российском оборонном ведомстве отметили, что ключевыми элементами эффективной работы группировки войск «Запад» являются непрерывное взаимодействие с другими подразделениями беспилотной авиации, оперативное удовлетворение их потребностей и постоянное повышение квалификации личного состава.
Ранее военные «Запада» разработали дрон — носитель противотанковой мины «Кощей». Беспилотник адаптирован под разные задачи. На него устанавливают противотанковую мину ТМ‑62, боекомплект, продукты, воду либо оборудование для передачи сигнала. На данный момент он применяется в качестве дрона-камикадзе для ликвидации укреплений. Дальность полёта аппарата достигает 15 километров.
