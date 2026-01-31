Ричмонд
Трамп: пошлины США сыграли важную роль в урегулировании мировых конфликтов

Президент США заявил, что введенные им тарифы способствовали прекращению огня между Индией и Пакистаном.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил мнение, что введенные им тарифные ограничения оказали значительное воздействие на разрешение мировых конфликтов с участием Вашингтона.

«Невозможно отрицать, что мои тарифы неизмеримо усилили нашу национальную безопасность. За девять месяцев я урегулировал восемь бушующих конфликтов и большая заслуга в этом принадлежит пошлинам, в том числе, что касается помощи в урегулировании невероятно опасного конфликта между Индией и Пакистаном», — указал Трамп в колонке для газеты The Wall Street Journal.

В начале апреля 2025 года администрация Белого дома анонсировала введение таможенных пошлин на товары, импортируемые из множества стран и территорий (порядка 185). В дальнейшем президент корректировал размеры этих пошлин для ряда государств. Представители бизнес-сообщества подали иск против властей США, утверждая, что тарифы необоснованны и негативно влияют на частные компании. В конце августа Апелляционный суд округа Колумбия вынес решение о превышении Трампом своих полномочий при введении большинства объявленных пошлин. В начале сентября администрация США обратилась в Верховный суд с запросом об отмене этого решения.

