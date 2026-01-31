Трамп: пошлины США сыграли важную роль в урегулировании мировых конфликтов

В начале апреля 2025 года администрация Белого дома анонсировала введение таможенных пошлин на товары, импортируемые из множества стран и территорий (порядка 185). В дальнейшем президент корректировал размеры этих пошлин для ряда государств. Представители бизнес-сообщества подали иск против властей США, утверждая, что тарифы необоснованны и негативно влияют на частные компании. В конце августа Апелляционный суд округа Колумбия вынес решение о превышении Трампом своих полномочий при введении большинства объявленных пошлин. В начале сентября администрация США обратилась в Верховный суд с запросом об отмене этого решения.