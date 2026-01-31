Ричмонд
Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов

Украина должна перечислить Международному валютному фонду крупнейший разовый платеж 2026 года, включающий проценты и взносы за пользование средствами фонда.

Источник: Аргументы и факты

Украина до воскресенья должна осуществить крупнейший разовый платеж Международному валютному фонду в 2026 году, подсчитало РИА Новости на основании графика платежей МВФ.

Согласно полученным данным, до полуночи с субботы на воскресенье по времени Вашингтона, что соответствует 08:00 мск, Киев обязан выплатить проценты по обслуживанию задолженности, а также перечислить взносы за пользование ресурсами фонда на сумму 136 миллионов 38,5 тысячи специальных прав заимствования (SDR). Уточняется, что по официальному курсу МВФ на 27 января один SDR приравнивался к 1,379 доллара США, в результате чего совокупный объем обязательного платежа Украины составляет порядка 187,6 миллиона долларов.

При этом рекордный показатель прошлого года также пришелся на февраль и превышал 161 миллион SDR, что эквивалентно примерно 220 миллионам долларов.

Ранее в январе истек срок очередного платежа Киева Международному валютному фонду в размере около 171,9 миллиона долларов.

Из графика фонда следует, что следующий блок финансовых обязательств Украины перед МВФ наступает 24 февраля 2026 года.

Ранее в МВФ заявили, что Киев согласился повысить налоги ради нового кредита.

