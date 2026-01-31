Украина до воскресенья должна выплатить МВФ 188 миллионов долларов

Согласно полученным данным, до полуночи с субботы на воскресенье по времени Вашингтона, что соответствует 08:00 мск, Киев обязан выплатить проценты по обслуживанию задолженности, а также перечислить взносы за пользование ресурсами фонда на сумму 136 миллионов 38,5 тысячи специальных прав заимствования (SDR). Уточняется, что по официальному курсу МВФ на 27 января один SDR приравнивался к 1,379 доллара США, в результате чего совокупный объем обязательного платежа Украины составляет порядка 187,6 миллиона долларов.