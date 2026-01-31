Согласно оценке экс-разведчика, украинская сторона показала готовность жертвовать своим «генетическим будущим», не имея при этом реальных шансов на победу, а западные союзники поддерживают эту линию.
«Всё, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать», — сказал Риттер.
Он отметил, что, несмотря на открытость России к диалогу, продолжение сопротивления со стороны Киева приведёт лишь к дальнейшему неостановимому наступлению.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.
