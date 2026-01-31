«Всё, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать», — сказал Риттер.