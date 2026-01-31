Ричмонд
Экс-разведчик Риттер назвал капитуляцию Украины неизбежным исходом конфликта

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер высказал мнение о неизбежном военном поражении Украины. В эфире YouTube-канала он заявил, что ничто не может остановить продвижение российских войск на фронте.

Источник: Life.ru

Согласно оценке экс-разведчика, украинская сторона показала готовность жертвовать своим «генетическим будущим», не имея при этом реальных шансов на победу, а западные союзники поддерживают эту линию.

«Всё, что продемонстрировали украинцы, это способность пожертвовать генетическим будущим своей нации без надежды на победу. Европа и США были готовы пожертвовать ими. И украинские власти во главе с Владимиром Зеленским продемонстрировали склонность к самопожертвованию. Поэтому до тех пор, пока Украина готова бросать тела в мясорубку, мясорубка будет функционировать», — сказал Риттер.

Он отметил, что, несмотря на открытость России к диалогу, продолжение сопротивления со стороны Киева приведёт лишь к дальнейшему неостановимому наступлению.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что стороны конфликта на Украине подошли «очень близко к сделке». По его словам, процесс урегулирования находится на продвинутой стадии. Выступая в Белом доме во время подписания новых указов, американский лидер отметил, что считает возможным достижение договорённостей уже в обозримом будущем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

