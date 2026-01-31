Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью РИА Новости заявил, что ключевым условием безопасности Украины должны стать твёрдые гарантии безопасности для самой России.
Он отметил, что, в то время как западные страны активно говорят о гарантиях для Киева, вопрос о гарантиях для Москвы в рамках мирного урегулирования остаётся без внимания.
По словам Грушко, если будет гарантировано, что территория Украины не будет использоваться как плацдарм для создания угроз России, это и обеспечит безопасность украинского государства.
Ранее сообщалось, что экс-аналитик ЦРУ раскрыл правду о гарантиях США для Украины.
