В МИД России озвучили лучшую гарантию безопасности для Украины

Безопасность Украины невозможна без гарантий безопасности России, о которых Запад молчит. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одного высказывания за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России», — свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.
МИД России заявил, что размещение войск НАТО на Украине неприемлемо и может привести к эскалации. Президент России Владимир Путин отметил, что такие контингенты будут рассматриваться как законные цели. После мирного соглашения присутствие иностранных военных в Украине станет нецелесообразным.
Грушко подчеркнул, что если в России убедятся в неуместности использования Западом Украины как плацдарма для дальнейших боевых действий, то и гарантия безопасности республики будет обеспечена.
Напомним, в США и Европе сейчас рассуждают о гарантиях безопасности для Украины. Там говорят о размещении иностранных военных. Но для России этот пункт неприемлем, в Кремле и МИДе подчеркивали это не раз.