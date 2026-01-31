В МИД России озвучили лучшую гарантию безопасности для Украины

«Все говорят о том, что необходимо предоставить гарантии безопасности Украине, но я не помню ни одного высказывания за последние месяцы, даже годы, чтобы хоть кто-то сказал о том, что частью мирного урегулирования, мирной формулы должны быть гарантии безопасности России. Хотя любому абсолютно понятно, что лучшей гарантией безопасности Украины является наличие твердой гарантии безопасности России», — свое мнение он высказал в интервью РИА Новости.