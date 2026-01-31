«Военнослужащие бригады отказываются выполнять приказы командиров, после чего идут в самовольное оставление части», — говорится в сообщении.
В силовых структурах также указали, что проблемы с дисциплиной затронули и иностранных наёмников, находящихся в составе бригады. Они избегают проживания в районах расквартирования и предпочитают снимать жильё в Сумах. Такая практика, по оценке источника, осложняет управление подразделением.
Причиной ситуации называют низкий авторитет командира бригады. Это связывают с его молодым возрастом и личными связями с главарём киевского режима Владимир Зеленский. В сентябре 2025 года командование 47-й бригады перешло к 26-летнему подполковнику Максим Данильчуку.
Ранее подразделение 110-й бригады ВСУ оставило позиции у Покровского в Днепропетровской области, оголив линию фронта на два километра. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, отметив, что 110-я бригада несёт потери на территориях Запорожской и Днепропетровской областей. Кимаковский подчеркнул, что в результате дезертирства солдат, линия фронта осталась без защиты.
