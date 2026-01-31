Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии комплексов Patriot с ракетами

А ранее американская разведка представила президенту США Дональду Трампу доклад, в котором констатирует предельное ослабление правительства Ирана. Нынешний режим находится в наиболее слабом положении со времён Исламской революции 1979 года. США уже направили в регион для усиления ударных возможностей 12 истребителей F-15E, а также дополнительные системы ПРО Patriot и THAAD для защиты от возможного ответного удара.