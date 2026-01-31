Госдеп США одобрил продажу Саудовской Аравии комплексов Patriot с ракетами

Эр-Рияд запросил 730 ракет нового поколения для интеграции в систему Patriot, а также комплект вспомогательных средств: модули модернизации пусковых установок, тренажёры, телеметрию, расходные материалы и запасные части, программное обеспечение, документацию и обучение персонала, инженерную и логистическую поддержку.
«Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединённых Штатов путём повышения безопасности крупного союзника, не входящего в НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в регионе Персидского залива», — говорится в сообщении.
Главным подрядчиком выступает Lockheed Martin из Далласа, штат Техас. Для реализации сделки не потребуется направлять дополнительных представителей правительства США или подрядчиков в Саудовскую Аравию. В Пентагоне подчеркнули, что поставки не отразятся на боеготовности Вооружённых сил США.
А ранее американская разведка представила президенту США Дональду Трампу доклад, в котором констатирует предельное ослабление правительства Ирана. Нынешний режим находится в наиболее слабом положении со времён Исламской революции 1979 года. США уже направили в регион для усиления ударных возможностей 12 истребителей F-15E, а также дополнительные системы ПРО Patriot и THAAD для защиты от возможного ответного удара.
