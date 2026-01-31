Из-за сильного снегопада в Харьковской области была парализована логистика ВСУ

«Из-за погодных условий практически полностью парализована логистика ВСУ из Харькова», — говорится в сообщении.
Отмечается, что коммунальные службы не справляются с расчисткой дорог из-за нехватки персонала, большая часть которого была принудительно мобилизована.
Ранее сообщалось, что низкие температуры и снегопады создают серьёзные трудности для украинской армии на линии соприкосновения. Холод значительно сокращает срок службы батарей у беспилотников. Военнослужащие ВСУ пытаются прогревать дроны у газовых плит, используя противообледенительные спреи. Кроме того, российские войска используют плохую видимость и непогоду для активизации своих действий.
